HANNOVER (dpa-AFX Analyser) - Die NordLB hat Klöckner & Co nach Anhebung der Ergebnis-Prognose auf "Halten" und das Kursziel auf 5 Euro belassen. Mittel- bis langfristig böten die Ausrichtung auf höhermargige Nischenprodukte sowie die Digitalisierungsinitiativen dem Stahlhändler deutliches Wachstumspotenzial, schrieb Analyst Holger Fechner in einer am Montag vorliegenden Studie. Zudem sei eine weitere Anteilsaufstockung durch den Großaktionär Friedhelm Loh genauso wenig ausgeschlossen wie eine Zusammenarbeit bis hin zu einer möglichen Fusion mit einem anderen Unternehmen./ajx/tih/he