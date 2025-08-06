DAX 24.321 +1,7%ESt50 5.347 +1,6%Top 10 Crypto 15,91 +3,3%Dow 44.193 +0,2%Nas 21.169 +1,2%Bitcoin 100.150 +1,6%Euro 1,1648 -0,1%Öl 67,16 +0,3%Gold 3.377 +0,2%
Klöckner Aktie

Klöckner Aktien-Sparplan
6,17 EUR -0,11 EUR -1,75 %
STU
Warburg Research

KlöcknerCo (KlöCo) Hold

12:06 Uhr
KlöcknerCo (KlöCo) Hold
Klöckner & Co (KlöCo)
6,17 EUR -0,11 EUR -1,75%
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Klöckner & Co nach Zahlen von 7,30 auf 6,90 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Ergebnisentwicklung des Stahlhändlers im zweiten Quartal sei vor dem Hintergrund der schwankenden Marktlage durchaus erfreulich gewesen, schrieb Analyst Christian Cohrs in einer am Donnerstag vorliegenden Schnelleinschätzung. Beim operativen Gewinn (Ebitda) sei eine deutliche Verbesserung spürbar. Angesichts des angepassten Anblicks, der Dollar-Schwäche und anhaltender Herausforderungen am europäischen Stahlmarkt kürzte er aber seine Schätzungen./rob/mf/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Klöckner Hold

Unternehmen:
Klöckner & Co (KlöCo)		 Analyst:
Warburg Research		 Kursziel:
6,90 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
6,08 €		 Abst. Kursziel*:
13,49%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
6,17 €		 Abst. Kursziel aktuell:
11,83%
Analyst Name:
Christian Cohrs 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
7,70 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Klöckner & Co (KlöCo)

12:06 Klöckner Hold Warburg Research
08.07.25 Klöckner Buy Deutsche Bank AG
13.05.25 Klöckner Hold Warburg Research
08.05.25 Klöckner Buy Deutsche Bank AG
07.04.25 Klöckner Hold Warburg Research
mehr Analysen

Nachrichten zu Klöckner & Co (KlöCo)

dpa-afx Träge Nachfrage Klöckner & Co-Aktie stabil: Nur leichte Umsatzsteigerung erwartet - Gewinn soll weiter deutlich wachsen Klöckner & Co-Aktie stabil: Nur leichte Umsatzsteigerung erwartet - Gewinn soll weiter deutlich wachsen
finanzen.net Klöckner: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
finanzen.net Freundlicher Handel: SDAX bewegt sich zum Handelsstart im Plus
EQS Group EQS-News: Klöckner & Co setzt solide Geschäftsentwicklung im zweiten Quartal 2025 trotz volatilen Marktumfelds fort
finanzen.net SDAX-Handel aktuell: SDAX zum Start in Grün
finanzen.net Börse Frankfurt: SDAX fällt zum Start des Donnerstagshandels zurück
finanzen.net Schwache Performance in Frankfurt: SDAX in Rot
dpa-afx Aktien von thyssenkrupp, Salzgitter & Co.: Stahlwerte steigen - Mega-Damm treibt Stahlpreise hoch
finanzen.net XETRA-Handel SDAX fällt am Nachmittag zurück
EQS Group EQS-News: Klöckner & Co continues solid business performance in second quarter of 2025 despite volatile market environment
EQS Group EQS-AFR: Kl&#246;ckner & Co SE: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-News: Kl&#246;ckner&#160;&&#160;Co gets off to a solid start in the fiscal year 2025 and is optimistic about the second quarter
EQS Group EQS-DD: Kl&#246;ckner & Co SE: Dr. Oliver Falk, Purchase - The share purchase is mandatory due to the service contract: 30% of the annual gross bonus for the fiscal year 2024 shall be invested in ...
EQS Group EQS-DD: Kl&#246;ckner & Co SE: Guido Kerkhoff, Purchase - The share purchase is mandatory due to the service contract: 30% of the annual gross bonus for the fiscal year 2024 shall be invested in ...
EQS Group EQS-AFR: Kl&#246;ckner & Co SE: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
EQS Group EQS-PVR: Kl&#246;ckner & Co SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-News: Kl&#246;ckner&#160;&&#160;Co delivers robust operating income in fiscal year 2024 and continues to consistently implement the Group strategy
