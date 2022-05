HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Klöckner & Co auf "Hold" mit einem Kursziel von 13 Euro belassen. Die Ergebnisse des ersten Quartals deckten sich mit den vorab veröffentlichten Eckdaten, schrieb Analystin Cansu Tatar am Mittwoch in einer ersten Reaktion. Die Signale für das zweite Quartal seien stark./ag/eas