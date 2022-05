HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Klöckner & Co auf "Hold" mit einem Kursziel von 13 Euro belassen. Die Stahlnachfrage sei in den meisten Endmärkten robust geblieben, schrieb Analystin Cansu Tatar in einer am Donnerstag vorliegenden Studie nach dem Quartalsbericht./ag/eas