HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Klöckner & Co von 13 auf 11 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Analystin Cansu Tatar begründete das niedrigere Kursziel in einer am Mittwoch vorliegenden Studie mit höheren Zinserwartungen im Bewertungsmodell. Die Quartalszahlen des Duisburger Stahlhändlers seien derweil solide gewesen./bek/gl