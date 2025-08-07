DAX 24.163 -0,1%ESt50 5.348 +0,3%Top 10 Crypto 16,28 +2,9%Dow 44.217 +0,6%Nas 21.454 +1,0%Bitcoin 99.919 -0,7%Euro 1,1656 -0,1%Öl 66,50 +0,1%Gold 3.396 +0,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Novo Nordisk A3EU6F NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Deutsche Telekom 555750 Commerzbank CBK100 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 RENK RENK73 Palantir A2QA4J Deutsche Bank 514000 Allianz 840400 DroneShield A2DMAA Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX geht leichter ins Wochenende -- Dow höher - NASDAQ mit Rekord -- CureVac & BioNTech: Einigung im Patentstreit -- Munich Re von tieferen Preisen belastet -- Bitcoin, SoundHound, Pinterest im Fokus
Top News
Bechtle-Aktie zieht kräftig an: Bechtle spürt Nachfragebelebung - Umsatz klettert Bechtle-Aktie zieht kräftig an: Bechtle spürt Nachfragebelebung - Umsatz klettert
Clara Technologies-Aktie reagiert mit Kursrückgang auf Vorlage des Monatsberichts Clara Technologies-Aktie reagiert mit Kursrückgang auf Vorlage des Monatsberichts
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Klöckner Aktie

Kaufen
Verkaufen
Klöckner Aktien-Sparplan
6,21 EUR +0,05 EUR +0,81 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 623,44 Mio. EUR

Div. Rendite 4,50%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN KC0100

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE000KC01000

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol KLKNF

DZ BANK

KlöcknerCo (KlöCo) Kaufen

17:16 Uhr
KlöcknerCo (KlöCo) Kaufen
Aktie in diesem Artikel
Klöckner & Co (KlöCo)
6,21 EUR 0,05 EUR 0,81%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Klöckner & Co nach Zahlen zum zweiten Quartal und einer konkretisierten Ergebnisprognose von 10 auf 8 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Kaufen" belassen. Der Stahlhändler habe trotz eines herausfordernden Marktumfelds die operative Profitabilität verbessert und den strategischen Ausbau des höherwertigen Geschäfts weiter vorangetrieben, schrieb Dirk Schlamp in einer am Freitag vorliegenden Nachbetrachtung. Das operative Ergebnis (Ebitda) und insbesondere das Nettoergebnis seien jedoch hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Als wesentlicher Belastungsfaktor habe sich erneut das Europageschäft erwiesen./rob/la/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.08.2025 / 15:58 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.08.2025 / 16:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Klöckner & Co

Zusammenfassung: Klöckner Kaufen

Unternehmen:
Klöckner & Co (KlöCo)		 Analyst:
DZ BANK		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Kaufen		 Kurs*:
6,20 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Kaufen		 Kurs aktuell:
6,21 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Dirk Schlamp 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
7,70 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Klöckner & Co (KlöCo)

17:16 Klöckner Kaufen DZ BANK
07.08.25 Klöckner Hold Warburg Research
08.07.25 Klöckner Buy Deutsche Bank AG
13.05.25 Klöckner Hold Warburg Research
08.05.25 Klöckner Buy Deutsche Bank AG
mehr Analysen

Nachrichten zu Mercedes-Benz Group (ex Daimler)

finanzen.net Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) steigt am Mittag
finanzen.net Pluszeichen in Europa: Euro STOXX 50 beginnt Handel mit Gewinnen
finanzen.net Starker Wochentag in Europa: Anleger lassen STOXX 50 zum Start steigen
finanzen.net Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) zeigt sich am Vormittag fester
finanzen.net Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Donnerstagnachmittag höher
finanzen.net Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 bewegt sich am Mittwochnachmittag im Plus
finanzen.net Handel in Europa: STOXX 50 verbucht Verluste
finanzen.net Pluszeichen in Europa: Euro STOXX 50-Anleger greifen am Mittag zu
Benzinga Mercedes-Benz Scales Back EVs In The US, Stops Taking New Orders Citing Low Demand
New York Times Mercedes and Porsche Squeezed by U.S. Tariffs and Slowdown in China
Business Times Mercedes-Benz profit plunges on tariff, China woes
Korea Times Heroes sign new pitcher C.C. Mercedes
Financial Times Daimler Truck considers China production exit as it faces ‘crazy’ down cycle
Financial Times Daimler Truck considers China production exit as it faces ‘crazy’ down cycle
Korea Times Mercedes opens world's 1st dedicated Maybach center in Seoul
Benzinga Shoppers Can Soon Fast-Charge EVs At Malls Thanks To Mercedes-Benz, Federal Realty Deal
RSS Feed
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) zu myNews hinzufügen