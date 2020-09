FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat Klöckner & Co von "Halten" auf "Kaufen" hochgestuft und den fairen Wert von 5,80 auf 6,00 Euro angehoben. Nach Aussagen des Stahlhändlers sei das dritte Quartal besser gelaufen als erwartet, schrieb Analyst Dirk Schlamp in einer am Freitag vorliegenden Studie. Dazu habe Klöckner trotz der vorhandenen Unsicherheiten aufgrund steigernder Corona-Infektionszahlen die Jahresergebnisprognose angehoben. Die Gewinnentwicklung und die Chancen im Zusammenhang mit der Transformation des Unternehmens sprächen nun für einen Kauf der Aktie./gl/zb