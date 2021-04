HANNOVER (dpa-AFX Analyser) - Die NordLB hat das Kursziel für Klöckner & Co nach Zahlen von 10,50 auf 13,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Absatz und Umsatz des Stahlhändlers hätten im vergangenen Geschäftsjahr "erwartungsgemäß weiter unter den Auswirkungen der Covid-19-Pandemie" gelitten, schrieb Analyst Holger Fechner in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. In den letzten beiden Quartalen sei das operative Ergebnis (Ebitda) gegenüber dem Vorjahr aber wieder gestiegen. Auch der Ausblick auf 2021 sei positiv ausgefallen./gl/edh