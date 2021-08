HANNOVER (dpa-AFX Analyser) - Die NordLB hat die Einstufung für Klöckner & Co nach Zahlen auf "Kaufen" mit einem Kursziel von 13 Euro belassen. Der Stahlhändler habe den besten Quartalsgewinn (Ebitda) seit dem Börsengang im Jahr 2006 erzielt und nun auch beim Absatz eine Steigerung gegenüber dem Vorjahreswert aufgewiesen, schrieb Analyst Holger Fechner in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der weitere Ausblick falle unverändert positiv aus./ajx/mis