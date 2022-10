FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat Klöckner & Co nach Eckdaten zum dritten Quartal sowie einer Prognosesenkung von "Halten" auf "Verkaufen" abgestuft und den fairen Wert von 8,50 auf 5,60 Euro reduziert. Die Perspektiven für die Stahlnachfrage hätten sich wegen der sich verschlechternden Konjunkturaussichten eingetrübt und es bestünden auch Abwärtsrisiken für die Stahlpreise in Nordeuropa und den USA, schrieb Analyst Dirk Schlamp in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er habe nun gegenüber den hochzyklischen Aktien des Stahlhändlers eine vorsichtigere Haltung eingenommen./la/he