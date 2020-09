NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Klöckner & Co nach einer höheren Gewinnprognose für das dritte Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 7,30 Euro belassen. Diese habe seine Annahme übertroffen, schrieb Analyst Alan Spence in einer Schnelleinschätzung am Donnerstag. Mit einem prognostizierten bereinigten Ebitda von 30 bis 40 Millionen liege sie über den von ihm geschätzten 19 Millionen Euro. Er wertete die Aussagen des Duisburger Stahlhändlers positiv./bek/ka