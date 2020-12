NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Klöckner & Co angesichts des erhöhten Jahresausblicks auf "Buy" mit einem Kursziel von 8,75 Euro belassen. Analyst Alan Spence sprach in einer am Dienstag vorliegenden Studie von einer "starken Zielerhöhung" des Stahlhändlers, die ihn nach seiner jüngsten Betonung, die Ziele für das vierte Geschäftsquartal seien konservativ, aber nicht überrasche./tih/bek