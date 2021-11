NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Jefferies hat das Kursziel für Klöckner & Co von 14,80 auf 15 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Stahlhändler habe ein erneutes Rekordquartal hinter sich, schrieb Analyst Alan Spence in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das operative Ergebnis sei das höchste seit dem Börsengang 2006. Die Profitabilität sei stark, die Bilanz verbessert und die Dividende führend im Sektor./tih/jha/