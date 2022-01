NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Klöckner & Co vor Quartalszahlen aus der Stahlbranche auf "Buy" mit einem Kursziel von 14,35 Euro belassen. Analyst Alan Spence konzentrierte sich in einer am Mittwoch vorliegenden Studie auf die Dividendenausschüttungen der Unternehmen. Dabei betonte er die sehr hohe Rendite für die Aktionäre von Klöckner & Co bei einer angedachten Dividende von 0,90 bis 1,10 Euro je Aktie./ajx/bek