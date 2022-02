NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Klöckner & Co von 14,35 auf 14,90 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Alan Spence passte sein Bewertungsmodell in einer am Montag vorliegenden Studie an die jüngsten Eckdaten des Stahlhändlers an. Er lobte die verbesserte Barmittelsituation durch Free Cashflow und Assetverkäufe./ag/gl