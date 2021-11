HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Warburg Research hat die Einstufung für Klöckner & Co nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 15,50 Euro belassen. Die Jahresziele des Stahlhändlers seien angesichts der soliden Resultate in Reichweite, schrieb Analystin Cansu Tatar in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./mis/edh