HANNOVER (dpa-AFX Analyser) - Die NordLB hat die Einstufung für Klöckner & Co nach Quartalszahlen auf "Kaufen" mit einem Kursziel von 13 Euro belassen. Der Ausblick des Stahlhändlers falle unverändert positiv aus, schrieb Analyst Holger Fechner in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Mittel- bis langfristig böten die Ausrichtung auf höhermargige Nischenprodukte sowie die Digitalisierungsinitiativen weiterhin deutliches Wachstumspotenzial./ajx