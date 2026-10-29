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Symbol KNBHF

AI Analyse

Deutsche Bank AG

Knorr-Bremse Buy

13:46 Uhr
Knorr-Bremse Buy
Aktie in diesem Artikel
Knorr-Bremse
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Knorr-Bremse mit einem Kursziel von 118 Euro auf "Buy" belassen. Der Auftragseingang habe die Markterwartungen verfehlt, schrieb Gael de-Bray in seiner am Freitag vorliegenden Reaktion auf den Quartalsbericht. Von den Verzögerungen im Bahn-Bereich dürfte sich Knorr aber schon im vierten Quartal etwas erholen./rob/ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2026 / 08:12 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Jann Averwerser/Knorr Bremse AG

Zusammenfassung: Knorr-Bremse Buy

Unternehmen:
Knorr-Bremse		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
118,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
88,10 €		 Abst. Kursziel*:
33,94%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
88,20 €		 Abst. Kursziel aktuell:
33,79%
Analyst Name:
Gael de-Bray 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
119,63 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Knorr-Bremse

13:46 Knorr-Bremse Buy Deutsche Bank AG
10:21 Knorr-Bremse Underweight Barclays Capital
08:41 Knorr-Bremse Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
29.10.26 Knorr-Bremse Buy Warburg Research
29.10.26 Knorr-Bremse Buy Jefferies & Company Inc.
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