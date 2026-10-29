Knorr-Bremse Aktie
Marktkap. 14,48 Mrd. EURKGV 28,72 Div. Rendite 2,00%
WKN KBX100
ISIN DE000KBX1006
Symbol KNBHF
AI Analyse
Knorr-Bremse Buy
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Knorr-Bremse mit einem Kursziel von 118 Euro auf "Buy" belassen. Der Auftragseingang habe die Markterwartungen verfehlt, schrieb Gael de-Bray in seiner am Freitag vorliegenden Reaktion auf den Quartalsbericht. Von den Verzögerungen im Bahn-Bereich dürfte sich Knorr aber schon im vierten Quartal etwas erholen./rob/ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2026 / 08:12 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Jann Averwerser/Knorr Bremse AG
Zusammenfassung: Knorr-Bremse Buy
|Unternehmen:
Knorr-Bremse
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
118,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
88,10 €
|Abst. Kursziel*:
33,94%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
88,20 €
|Abst. Kursziel aktuell:
33,79%
|
Analyst Name:
Gael de-Bray
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
119,63 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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