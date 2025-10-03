DAX 24.480 +0,4%ESt50 5.627 +0,2%MSCI World 4.330 +0,0%Top 10 Crypto 16,97 -0,6%Nas 22.788 -0,7%Bitcoin 105.534 +1,2%Euro 1,1623 -0,3%Öl 66,24 +0,8%Gold 4.040 +1,4%
Knorr-Bremse Aktie

Knorr-Bremse Buy

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Hauck Aufhäuser Investment Banking hat die Einstufung für Knorr-Bremse vor Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 91 Euro belassen. Der Bremsenhersteller dürfte - gestützt von einem hohen Auftragsbestand in der Zugsparte - ein solides organisches Wachstum ausweisen, schrieb Jorge Gonzalez Sadornil in einem am Mittwoch vorliegenden Ausblick./rob/edh/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.10.2025 / 08:24 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.10.2025 / 08:27 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
Knorr-Bremse		 Analyst:
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG		 Kursziel:
91,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
82,25 €		 Abst. Kursziel*:
10,64%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
81,35 €		 Abst. Kursziel aktuell:
11,86%
Analyst Name:
Jorge Gonzalez Sadornil 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
89,13 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Knorr-Bremse

11:51 Knorr-Bremse Buy Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
30.09.25 Knorr-Bremse Buy Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
26.09.25 Knorr-Bremse Buy Warburg Research
26.09.25 Knorr-Bremse Neutral JP Morgan Chase & Co.
25.09.25 Knorr-Bremse Hold Deutsche Bank AG
mehr Analysen

Nachrichten zu Knorr-Bremse

finanzen.net Handel in Frankfurt: Letztendlich Gewinne im MDAX
finanzen.net Pluszeichen in Frankfurt: Börsianer lassen MDAX am Nachmittag steigen
finanzen.net Starker Wochentag in Frankfurt: MDAX freundlich
finanzen.net MDAX-Wert Knorr-Bremse-Aktie: So viel Verlust hätte eine Knorr-Bremse-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
finanzen.net Knorr-Bremse-Aktie: Experten empfehlen Knorr-Bremse im September mehrheitlich zum Kauf
finanzen.net Börse Frankfurt: MDAX zeigt sich nachmittags fester
TraderFox Stocks in Action: Hochtief, ASM International, Hornbach Holding, Knorr und Steyr Motors.
finanzen.net MDAX aktuell: MDAX mittags in der Gewinnzone
EQS Group EQS-PVR: Knorr-Bremse Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-News: Knorr-Bremse acquires duagon Group, enhancing growth of global rail business
EQS Group EQS-Adhoc: Knorr-Bremse Aktiengesellschaft: Knorr-Bremse acquires duagon Group, enhancing growth of global rail business
EQS Group EQS-PVR: Knorr-Bremse Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-News: Knorr-Bremse Delivers Strong, Compelling H1 Performance
EQS Group EQS-PVR: Knorr-Bremse Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Knorr-Bremse Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Knorr-Bremse Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
