Knorr-Bremse Aktie
Marktkap. 13,22 Mrd. EURKGV 25,48 Div. Rendite 2,49%
WKN KBX100
ISIN DE000KBX1006
Symbol KNBHF
Knorr-Bremse Buy
Aktie in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Hauck Aufhäuser Investment Banking hat die Einstufung für Knorr-Bremse vor Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 91 Euro belassen. Der Bremsenhersteller dürfte - gestützt von einem hohen Auftragsbestand in der Zugsparte - ein solides organisches Wachstum ausweisen, schrieb Jorge Gonzalez Sadornil in einem am Mittwoch vorliegenden Ausblick./rob/edh/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.10.2025 / 08:24 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.10.2025 / 08:27 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Jann Averwerser/Knorr Bremse AG
Zusammenfassung: Knorr-Bremse Buy
|Unternehmen:
Knorr-Bremse
|Analyst:
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|Kursziel:
91,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
82,25 €
|Abst. Kursziel*:
10,64%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
81,35 €
|Abst. Kursziel aktuell:
11,86%
|
Analyst Name:
Jorge Gonzalez Sadornil
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
89,13 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Knorr-Bremse
|11:51
|Knorr-Bremse Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|30.09.25
|Knorr-Bremse Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|26.09.25
|Knorr-Bremse Buy
|Warburg Research
|26.09.25
|Knorr-Bremse Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|25.09.25
|Knorr-Bremse Hold
|Deutsche Bank AG
|11:51
|Knorr-Bremse Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|30.09.25
|Knorr-Bremse Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|26.09.25
|Knorr-Bremse Buy
|Warburg Research
|26.09.25
|Knorr-Bremse Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|25.09.25
|Knorr-Bremse Hold
|Deutsche Bank AG
|11:51
|Knorr-Bremse Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|30.09.25
|Knorr-Bremse Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|26.09.25
|Knorr-Bremse Buy
|Warburg Research
|24.09.25
|Knorr-Bremse Buy
|UBS AG
|23.09.25
|Knorr-Bremse Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.07.25
|Knorr-Bremse Underweight
|Barclays Capital
|30.04.25
|Knorr-Bremse Underweight
|Barclays Capital
|25.04.25
|Knorr-Bremse Underweight
|Barclays Capital
|04.12.24
|Knorr-Bremse Underweight
|Barclays Capital
|04.11.24
|Knorr-Bremse Sell
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|26.09.25
|Knorr-Bremse Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|25.09.25
|Knorr-Bremse Hold
|Deutsche Bank AG
|08.09.25
|Knorr-Bremse Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|14.08.25
|Knorr-Bremse Hold
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|31.07.25
|Knorr-Bremse Hold
|Warburg Research