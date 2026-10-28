Knorr-Bremse Aktie
Marktkap. 15,52 Mrd. EURKGV 28,72 Div. Rendite 2,00%
WKN KBX100
ISIN DE000KBX1006
Symbol KNBHF
AI Analyse
Knorr-Bremse Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Knorr-Bremse nach Zahlen mit einem Kursziel von 126 Euro auf "Buy" belassen. Der Bremsenspezialist habe ein durchwachsenes Quartal hinter sich, schrieb Lucas Ferhani in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar. Der Ausblick auf das Schlussquartal lasse aber eine Erholung des nicht ganz überraschend schwachen Geschäfts mit Schienenfahrzeugen erwarten./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2026 / 18:33 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2026 / 18:33 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Jann Averwerser/Knorr Bremse AG
Zusammenfassung: Knorr-Bremse Buy
|Unternehmen:
Knorr-Bremse
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
126,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
90,70 €
|Abst. Kursziel*:
38,92%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
90,40 €
|Abst. Kursziel aktuell:
39,38%
|
Analyst Name:
Lucas Ferhani
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
119,38 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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