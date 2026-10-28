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Jefferies & Company Inc.

Knorr-Bremse Buy

13:21 Uhr
Knorr-Bremse Buy
Aktie in diesem Artikel
Knorr-Bremse
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Knorr-Bremse nach Zahlen mit einem Kursziel von 126 Euro auf "Buy" belassen. Der Bremsenspezialist habe ein durchwachsenes Quartal hinter sich, schrieb Lucas Ferhani in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar. Der Ausblick auf das Schlussquartal lasse aber eine Erholung des nicht ganz überraschend schwachen Geschäfts mit Schienenfahrzeugen erwarten./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2026 / 18:33 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2026 / 18:33 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Jann Averwerser/Knorr Bremse AG

Zusammenfassung: Knorr-Bremse Buy

Unternehmen:
Knorr-Bremse		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
126,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
90,70 €		 Abst. Kursziel*:
38,92%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
90,40 €		 Abst. Kursziel aktuell:
39,38%
Analyst Name:
Lucas Ferhani 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
119,38 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Knorr-Bremse

13:21 Knorr-Bremse Buy Jefferies & Company Inc.
08:01 Knorr-Bremse Neutral JP Morgan Chase & Co.
09.10.26 Knorr-Bremse Buy Jefferies & Company Inc.
30.09.26 Knorr-Bremse Buy Warburg Research
30.09.26 Knorr-Bremse Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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