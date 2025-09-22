Knorr-Bremse Aktie
Marktkap. 13,03 Mrd. EURKGV 25,48 Div. Rendite 2,49%
WKN KBX100
ISIN DE000KBX1006
Symbol KNBHF
Knorr-Bremse Buy
Aktie in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Knorr-Bremse mit einem Kursziel von 96 Euro auf "Buy" belassen. Der Unternehmenschef habe hinsichtlich der Jahresziele einen zuversichtlichen Eindruck gemacht, schrieb Yasmin Steilen nach der Berenberg-Konferenz vom Montag. Zukäufe blieben auf der Agenda./ag/mf
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.09.2025 / 08:38 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Jann Averwerser/Knorr Bremse AG
Zusammenfassung: Knorr-Bremse Buy
|Unternehmen:
Knorr-Bremse
|Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Kursziel:
96,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
80,90 €
|Abst. Kursziel*:
18,67%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
81,30 €
|Abst. Kursziel aktuell:
18,08%
|
Analyst Name:
Yasmin Steilen
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
89,75 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Knorr-Bremse
|11:46
|Knorr-Bremse Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.09.25
|Knorr-Bremse Buy
|UBS AG
|08.09.25
|Knorr-Bremse Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|20.08.25
|Knorr-Bremse Buy
|UBS AG
|14.08.25
|Knorr-Bremse Hold
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|11:46
|Knorr-Bremse Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.09.25
|Knorr-Bremse Buy
|UBS AG
|08.09.25
|Knorr-Bremse Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|20.08.25
|Knorr-Bremse Buy
|UBS AG
|14.08.25
|Knorr-Bremse Hold
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|11:46
|Knorr-Bremse Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.09.25
|Knorr-Bremse Buy
|UBS AG
|20.08.25
|Knorr-Bremse Buy
|UBS AG
|01.08.25
|Knorr-Bremse Buy
|UBS AG
|01.08.25
|Knorr-Bremse Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.07.25
|Knorr-Bremse Underweight
|Barclays Capital
|30.04.25
|Knorr-Bremse Underweight
|Barclays Capital
|25.04.25
|Knorr-Bremse Underweight
|Barclays Capital
|04.12.24
|Knorr-Bremse Underweight
|Barclays Capital
|04.11.24
|Knorr-Bremse Sell
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|08.09.25
|Knorr-Bremse Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|14.08.25
|Knorr-Bremse Hold
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|31.07.25
|Knorr-Bremse Hold
|Warburg Research
|31.07.25
|Knorr-Bremse Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|02.07.25
|Knorr-Bremse Hold
|Warburg Research