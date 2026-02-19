DAX 25.261 +0,9%ESt50 6.131 +1,2%MSCI World 4.533 +0,1%Top 10 Crypto 8,5500 +0,4%Nas 22.726 +0,2%Bitcoin 57.021 +0,2%Euro 1,1758 -0,1%Öl 71,55 -0,5%Gold 5.057 +1,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Bayer BAY001 SAP 716460 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 Infineon 623100 Amazon 906866 Lufthansa 823212 Microsoft 870747 Airbus 938914 RENK RENK73 BASF BASF11 Siemens 723610 DroneShield A2DMAA
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX geht stärker ins Wochenende -- Supreme Court stoppt Trump-Zölle -- NVIDIA wohl mit Milliardeninvestment in OpenAI -- Apple, Telekom, BioNTech, Moderna, Diginex, Bayer, im Fokus
Top News
NVIDIA, Amazon & Co.: In diese Aktien hat George Soros im vierten Quartal 2025 investiert NVIDIA, Amazon & Co.: In diese Aktien hat George Soros im vierten Quartal 2025 investiert
Favoriten der Finanzprofis: Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen Favoriten der Finanzprofis: Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Knorr-Bremse Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
115,00 EUR +4,80 EUR +4,36 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 17,18 Mrd. EUR

KGV 28,57
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN KBX100

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE000KBX1006

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol KNBHF

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Knorr-Bremse Buy

13:56 Uhr
Knorr-Bremse Buy
Aktie in diesem Artikel
Knorr-Bremse
115,00 EUR 4,80 EUR 4,36%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Knorr-Bremse nach Zahlen von 94 auf 125 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Bremsenhersteller habe solide Jahreszahlen vorgelegt, schrieb Yasmin Steilen in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Ausblick auf das Jahr 2026 liege mehr oder weniger im Erwartungsrahmen. Sie goutiert das Vorhaben, das Unternehmen über das Kerngeschäft hinaus breiter aufzustellen und glaubt, dass die Bewertung der Aktie noch Luft nach oben hat. In ihrem Modell verschob die Expertin den Bewertungszeitraum um ein Jahr in die Zukunft./rob/tih/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.02.2026 / 18:39 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Jann Averwerser/Knorr Bremse AG

Zusammenfassung: Knorr-Bremse Buy

Unternehmen:
Knorr-Bremse		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
125,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
114,00 €		 Abst. Kursziel*:
9,65%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
115,00 €		 Abst. Kursziel aktuell:
8,70%
Analyst Name:
Yasmin Steilen 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
107,41 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Knorr-Bremse

13:56 Knorr-Bremse Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13:21 Knorr-Bremse Buy Deutsche Bank AG
10:41 Knorr-Bremse Buy UBS AG
19.02.26 Knorr-Bremse Buy UBS AG
19.02.26 Knorr-Bremse Buy Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu Knorr-Bremse

dpa-afx Rückenwind Knorr-Bremse-Aktie steuert Rekord an - UBS sieht hohe Zuversicht Knorr-Bremse-Aktie steuert Rekord an - UBS sieht hohe Zuversicht
dpa-afx ANALYSE-FLASH: UBS hebt Ziel für Knorr-Bremse auf 123 Euro - 'Buy'
finanzen.net Gute Stimmung in Frankfurt: mittags Gewinne im MDAX
finanzen.net MDAX-Titel Knorr-Bremse-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Knorr-Bremse von vor 5 Jahren abgeworfen
finanzen.net Knorr-Bremse mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
finanzen.net Handel in Frankfurt: MDAX fällt zum Handelsende zurück
finanzen.net Börse Frankfurt in Rot: MDAX verliert
finanzen.net Knorr-Bremse-Aktie zeitweise auf Jahreshoch: Operativer Gewinn klettert stärker als erwartet
Dow Jones MARKET TALK/Knorr-Bremse-CFO: Auch größerer Zukauf im Signaling-Geschäft möglich
EQS Group EQS-News: Knorr-Bremse on course for success with higher profit and profitability
EQS Group EQS-News: Knorr-Bremse finalizes purchase of Duagon, enhancing growth of its global rail business
EQS Group EQS-AFR: Knorr-Bremse Aktiengesellschaft: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
EQS Group EQS-AFR: Knorr-Bremse Aktiengesellschaft: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
EQS Group EQS-AFR: Knorr-Bremse Aktiengesellschaft: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-AFR: Knorr-Bremse Aktiengesellschaft: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-PVR: Knorr-Bremse Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Knorr-Bremse Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
RSS Feed
Knorr-Bremse zu myNews hinzufügen