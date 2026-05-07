Knorr-Bremse Aktie
Marktkap. 16,62 Mrd. EURKGV 28,72 Div. Rendite 2,00%
WKN KBX100
ISIN DE000KBX1006
Symbol KNBHF
Knorr-Bremse Buy
Aktie in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Knorr-Bremse nach einem "soliden ersten Quartal" auf "Buy" mit einem Kursziel von 125 Euro belassen. Der von dem Bremsenhersteller bestätigte Ausblick sei in greifbarer Nähe, schrieb Yasmin Steilen in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das Unternehmen schaffe es, seine Profitabilität mit Kostensenkungen zu verbessern./rob/tih/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2026 / 16:42 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Jann Averwerser/Knorr Bremse AG
Zusammenfassung: Knorr-Bremse Buy
|Unternehmen:
Knorr-Bremse
|Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Kursziel:
125,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
103,40 €
|Abst. Kursziel*:
20,89%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
103,30 €
|Abst. Kursziel aktuell:
21,01%
|
Analyst Name:
Yasmin Steilen
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
110,75 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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