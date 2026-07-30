Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Knorr-Bremse Buy

14:06 Uhr

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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Knorr-Bremse auf "Buy" mit einem Kursziel von 125 Euro belassen. Yasmin Steilen nannte in einer Einschätzung vom Donnerstagnachmittag das zweite Quartal und die mittelfristigen Aussichten des Bremsenspezialisten solide. Ausgeprägtere Kursschwächen sieht sie als Kaufgelegenheit./rob/ajx/men

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2026 / 16:54 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Jann Averwerser/Knorr Bremse AG