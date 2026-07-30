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Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Knorr-Bremse Buy

14:06 Uhr
Knorr-Bremse Buy
Aktie in diesem Artikel
Knorr-Bremse
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Knorr-Bremse auf "Buy" mit einem Kursziel von 125 Euro belassen. Yasmin Steilen nannte in einer Einschätzung vom Donnerstagnachmittag das zweite Quartal und die mittelfristigen Aussichten des Bremsenspezialisten solide. Ausgeprägtere Kursschwächen sieht sie als Kaufgelegenheit./rob/ajx/men

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2026 / 16:54 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Jann Averwerser/Knorr Bremse AG

Zusammenfassung: Knorr-Bremse Buy

Unternehmen:
Knorr-Bremse		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
125,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
100,20 €		 Abst. Kursziel*:
24,75%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
102,80 €		 Abst. Kursziel aktuell:
21,60%
Analyst Name:
Yasmin Steilen 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
115,50 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Knorr-Bremse

14:06 Knorr-Bremse Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
14:01 Knorr-Bremse Buy Deutsche Bank AG
30.07.26 Knorr-Bremse Buy Jefferies & Company Inc.
30.07.26 Knorr-Bremse Neutral JP Morgan Chase & Co.
16.07.26 Knorr-Bremse Neutral JP Morgan Chase & Co.
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