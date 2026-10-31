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AI Analyse

UBS AG

Knorr-Bremse Buy

14:31 Uhr
Knorr-Bremse Buy
Aktie in diesem Artikel
Knorr-Bremse
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Knorr-Bremse auf "Buy" mit einem Kursziel von 123 Euro belassen. Der Bremsenspezialist habe in diesem Jahr unter dem Ausbleiben positiver Kurstreiber und eher schwachen Aufträgen im Schienensegment gelitten, schrieb Sven Weier in einer Studie am Montag. Eine mittelfristige Rückkehr zu Wachstum sei im Aktienkurs bislang nicht eingepreist./rob/bek/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.11.2026 / 13:58 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.11.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Jann Averwerser/Knorr Bremse AG

Zusammenfassung: Knorr-Bremse Buy

Unternehmen:
Knorr-Bremse		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
123,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
85,60 €		 Abst. Kursziel*:
43,69%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
90,95 €		 Abst. Kursziel aktuell:
35,24%
Analyst Name:
Sven Weier 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
119,63 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Knorr-Bremse

14:31 Knorr-Bremse Buy UBS AG
30.10.26 Knorr-Bremse Buy Deutsche Bank AG
30.10.26 Knorr-Bremse Underweight Barclays Capital
30.10.26 Knorr-Bremse Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
29.10.26 Knorr-Bremse Buy Warburg Research
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