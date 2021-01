Aktie in diesem Artikel Knorr-Bremse 113,84 EUR

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Knorr-Bremse auf "Buy" belassen. Nach der V-förmigen Erholung der weltweiten Lkw-Branche von der Corona-Krise im Vorjahr stelle sich nun die Frage, ob diese Dynamik trotz der jüngsten Lockdowns aufrechterhalten werden könne, schrieb Analyst Xingzhou Lu in einer am Mittwoch vorliegenden Sektorstudie. Aus seiner Sicht stelle 2021 den Auftakt zu einem mehrjährigen Aufschwung der Lkw-Industrie in Nordamerika und Europa dar. Innerhalb der Branche bevorzugt er die Aktien von Traton, Knorr-Bremse und Cummins./edh/ag