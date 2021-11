Aktie in diesem Artikel Knorr-Bremse 91,06 EUR

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Knorr-Bremse vor dem Kapitalmarkttag am 29. November auf "Buy" mit einem Kursziel von 124 Euro belassen. Der Bremsenspezialist werde sich bei der Veranstaltung wohl vorsichtig optimistisch zur Geschäftsentwicklung äußern, schrieb Analyst Sven Weier in einer am Freitag vorliegenden Studie./gl/eas