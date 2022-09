Aktie in diesem Artikel Knorr-Bremse 45,34 EUR

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Knorr-Bremse angesichts der hauseigenen Investorenwoche "Quo Vadis"auf "Buy" mit einem Kursziel von 91 Euro belassen. Der Bremsenhersteller habe sich am zweiten Tag vorgestellt, schrieb Analyst Sven Weier in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Bei Knorr-Bremse hält er es für wahrscheinlich, dass Anleger sich zurückhalten, solange kein neuer Konzernchef benannt ist. Eine diesbezügliche Ankündigung sei in den kommenden Wochen wahrscheinlich./tih/gl