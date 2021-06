Aktie in diesem Artikel Knorr-Bremse 105,40 EUR

1,15% Charts

News

Analysen Aktie in diesem Artikel anzeigen Knorr-Bremse 105,40 EUR 1,15% Charts

News

Analysen Kaufen Verkaufen HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Warburg Research hat die Einstufung für Knorr-Bremse auf "Buy" mit einem Kursziel von 125 Euro belassen. Die LKW-Sparte des Bremsenherstellers sei derzeit voll ausgebucht, schrieb Analyst Mustafa Hidir in einer am Mittwoch vorliegenden Studie nach einem Austausch mit Vertretern des Unternehmensmanagements. Das Bahnsegment dürfte sich im laufenden Jahr verbessern./mf/tav

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.06.2021 / 14:00 / MESZErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.