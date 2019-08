FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Commerzbank hat die Einstufung für Knorr-Bremse vor Zahlen zum zweiten Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 97 Euro belassen. Der Bremsenhersteller sollte in puncto Umsatz und Profitabilität wieder einmal dem kriselnden Branchenumfeld getrotzt haben, schrieb Analyst Ingo-Martin Schachel in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er rechnet mit einem Erlösanstieg von 7,6 Prozent und einem Plus beim operativen Ergebnis (Ebitda) von 19 Prozent./edh/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 22.08.2019



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.