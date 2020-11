Aktie in diesem Artikel Knorr-Bremse 108,14 EUR

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Commerzbank hat die Einstufung für Knorr-Bremse nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 102 Euro belassen. Die Resultate hätten bestätigt, wie robust die Margen des Bremsenherstellers in diesen herausfordernden Zeiten seien, schrieb Analyst Ingo-Martin Schachel in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Auch insgesamt habe das Unternehmen gut abgeschnitten./la/edh