FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat die Einstufung für Knorr-Bremse nach Zahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 115 Euro belassen. Analyst Gael de-Bray passte seine Schätzungen in einer am Montag vorliegenden Studie an die unerwartet guten Ergebnisse des ersten Quartals an. Die unterdurchschnittliche Bewertung der Papiere führt er auf einige Unsicherheiten zurück - sowohl was das Geschäft als auch die künftige Eigentümerstruktur anbelangt. Daher bleibt es auch bei ihm bei seinem Anlageurteil./ag/ck