FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat die Einstufung für Knorr-Bremse anlässlich des Interesses an einer Mehrheitsübernahme von Hella auf "Hold" mit einem Kursziel von 115 Euro belassen. Die Ankündigung des Bremsenherstellers habe ihn wirklich überrascht, schrieb Analyst Gael de-Bray in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der mögliche Deal werfe einige Fragen in puncto Sinnhaftigkeit und Finanzierung auf./edh/gl