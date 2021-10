Aktie in diesem Artikel Knorr-Bremse 93,56 EUR

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat das Kursziel für Knorr-Bremse von 100 auf 95 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Analyst Gael de-Bray geht zurückhaltend in den Quartalsbericht des Bremssystemspezialisten. Der Auftragseingang dürfte enttäuschen, schrieb er in einem am Freitag vorliegenden Ausblick./ag/ajx