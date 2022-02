Aktie in diesem Artikel Knorr-Bremse 78,12 EUR

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat das Kursziel für Knorr-Bremse von 95 auf 88 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Bremsenspezialist habe mit dem Margenausblick auf das laufende Jahr negativ überrascht und bleibe für die Geschäftsaussichten in China vorsichtig, schrieb Analyst Gael de-Bray in einer am Montag vorliegenden Studie. Er senkte seine Ergebnisschätzungen (EPS) für die Jahre bis 2024./gl/edh