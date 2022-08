Aktie in diesem Artikel Knorr-Bremse 53,94 EUR

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Knorr-Bremse auf "Hold" mit einem Kursziel von 70 Euro belassen. Analyst Gael de-Bray hob nach der Vorlage der Quartalszahlen des Bremssystemherstellers die solide Auftragslage trotz der fortgesetzten Schwäche in China positiv hervor. Dabei verwies er in der am Montag vorliegenden Studie darauf, dass die vorläufigen, teils schwächer als erwarteten Zahlen und verringerte Jahresziele bereits veröffentlicht worden seien./ck/tih