FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Knorr-Bremse vor Zahlen zum dritten Quartal von 70 auf 62 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Wie Analyst Gael de-Bray in einer am Dienstag vorliegenden Studie schrieb, blickt er auf das vergangene Quartal mit Vorsicht - unter anderem wegen weiterhin schlechter Marktbedingungen in China. Er reduzierte etwas seine Gewinnschätzungen und begründete das gesenkte Kursziel auch mit der Annahme höherer Kapitalkosten./tih/ajx