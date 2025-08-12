Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Hauck Aufhäuser Investment Banking hat das Kursziel für Knorr-Bremse nach Zahlen zum zweiten Quartal von 65 auf 91 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Diese hätten weitgehend den Erwartungen entsprochen, schrieb Jorge Gonzalez Sadornil in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Bedingt durch Wechselkurseinflüsse habe der Bremsenhersteller das Jahresziel für den Umsatz gesenkt. Die neue, niedrigere Zielmarke decke sich mit der Konsensschätzung./rob/bek/nas

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.08.2025 / 08:40 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.08.2025 / 08:40 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

