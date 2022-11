Aktie in diesem Artikel Knorr-Bremse 46,97 EUR

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Bewertung der Papiere von Knorr-Bremse bei einem Kursziel von 48 Euro mit "Hold" aufgenommen. Analyst Lucas Ferhani hält die Markterwartungen an das mittelfristige Potenzial im Geschäft mit Systemen für Schienenfahrzeuge laut einer am Montag vorliegenden Studie für zu ambitioniert. Die Herausforderungen seien eingepreist, es gebe aber bessere Chancen im Sektor./ag/gl