HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Knorr-Bremse nach Quartalszahlen von 85 auf 89 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Diese hätten die Konsensprognosen übertroffen, schrieb Analyst Philippe Lorrain in einer am Freitag vorliegenden Studie. Mit Blick nach vorn sei er aber vorsichtig, denn die Markterwartungen an das zweite Halbjahr schienen sich bereits mit den Prognosen des Bremsenherstellers zu decken. Die Markterwartungen dürften sich nun wohl nicht mehr stärker verändern./bek/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.07.2020 / 16:52 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.