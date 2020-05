Aktie in diesem Artikel Knorr-Bremse 95,57 EUR

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat das Kursziel für Knorr-Bremse von 79 auf 92 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Dank des Geschäfts mit Systemen für Nutzfahrzeuge und des Servicegeschäfts insgesamt habe der Bremsenspezialist die Erwartungen im ersten Quartal getoppt, schrieb Analyst William Mackie in einer am Samstag vorliegenden Studie. Mit dem April und Mai seien wohl inzwischen auch die schwierigsten Monate des Jahres durchgestanden./ag/zb



Veröffentlichung der Original-Studie: 29.05.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



