Analysen Kaufen Verkaufen FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat das Kursziel für Knorr-Bremse von 112 auf 106 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Bremssystemhersteller habe sich 2020 im schwierigen Umfeld gut geschlagen, schrieb Analyst William Mackie in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Bis 2023 winke nun eine robuste zyklische Erholung./ag/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.03.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.