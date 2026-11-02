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AI Analyse

JP Morgan Chase & Co.

Knorr-Bremse Neutral

14:01 Uhr
Knorr-Bremse Neutral
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Knorr-Bremse
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Knorr-Bremse von 108 auf 106 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Nachdem das dritte Quartal des Bremsspezialisten schwächer als erwartet ausgefallen sei, senkte Akash Gupta am Donnerstag unter Berücksichtigung des Ausblicks seine Prognose für das operative Ergebnis (Ebit) im Jahr 2027./rob/ajx/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2026 / 11:44 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2026 / 11:44 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Jann Averwerser/Knorr Bremse AG

Zusammenfassung: Knorr-Bremse Neutral

Unternehmen:
Knorr-Bremse		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
106,00 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
90,45 €		 Abst. Kursziel*:
17,19%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
95,30 €		 Abst. Kursziel aktuell:
11,23%
Analyst Name:
Akash Gupta 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
116,88 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Knorr-Bremse

14:01 Knorr-Bremse Neutral JP Morgan Chase & Co.
03.11.26 Knorr-Bremse Buy Goldman Sachs Group Inc.
03.11.26 Knorr-Bremse Buy Warburg Research
02.11.26 Knorr-Bremse Buy UBS AG
30.10.26 Knorr-Bremse Buy Deutsche Bank AG
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