Knorr-Bremse Aktie
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Marktkap. 14,95 Mrd. EURKGV 28,72 Div. Rendite 2,00%
WKN KBX100
ISIN DE000KBX1006
Symbol KNBHF
AI Analyse
Knorr-Bremse Neutral
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Knorr-Bremse von 108 auf 106 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Nachdem das dritte Quartal des Bremsspezialisten schwächer als erwartet ausgefallen sei, senkte Akash Gupta am Donnerstag unter Berücksichtigung des Ausblicks seine Prognose für das operative Ergebnis (Ebit) im Jahr 2027./rob/ajx/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2026 / 11:44 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2026 / 11:44 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Jann Averwerser/Knorr Bremse AG
Zusammenfassung: Knorr-Bremse Neutral
|Unternehmen:
Knorr-Bremse
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
106,00 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
90,45 €
|Abst. Kursziel*:
17,19%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
95,30 €
|Abst. Kursziel aktuell:
11,23%
|
Analyst Name:
Akash Gupta
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
116,88 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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