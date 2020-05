Aktie in diesem Artikel Knorr-Bremse 95,09 EUR

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Knorr-Bremse nach Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 73 Euro belassen. Der Bremsenspezialist sei gut ins Jahr gestartet, schrieb Analyst Akash Gupta in einer ersten Einschätzung am Donnerstag. Die Resultate hätten dank des Wachstums im Service- und Wartungsgeschäft und bei den Lkws sowie wegen einer schnellen Erholung in China über den Erwartungen gelegen./ajx/tav



Veröffentlichung der Original-Studie: 28.05.2020 / 07:00 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.05.2020 / 07:01 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.