NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Knorr-Bremse nach überraschend vorgelegten Eckzahlen zum zweiten Quartal und neuen Jahresprognosen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 80 Euro belassen. Der Bremsenhersteller habe deutlich besser abgeschnitten als erwartet, schrieb Analyst Akash Gupta in einer ersten Reaktion am Donnerstag. Die neuen Ziele für den Umsatz und die Profitabilität lägen ebenfalls über den aktuellen Markterwartungen, während er davon nicht überrascht sei./bek/ck