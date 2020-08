Aktie in diesem Artikel Knorr-Bremse 101,10 EUR

1,04% Charts

News

Analysen

Knorr-Bremse 101,10 EUR 1,04% Charts

News

Analysen Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Knorr-Bremse mit Blick auf den Abgang des Konzernchefs Bernd Eulitz auf "Neutral" mit einem Kursziel von 93 Euro belassen. Das habe ihn überrascht, schrieb Analyst Akash Gupta in einer am Donnerstag vorliegenden Studie, nachdem erst im April 2019 mit Klaus Deller ein Chef kurzfristig das Handtuch geworden habe. Das Déjà-vu wecke Sorgen um eine gute Unternehmensführung bei dem Bremsenspezialisten./bek/la