NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Knorr-Bremse nach Eckdaten zum Jahr 2020 auf "Neutral" mit einem Kursziel von 110 Euro belassen. Der Bremsenhersteller habe das Jahr stark zu Ende gebracht, vor allem mit Blick auf den Cashflow, schrieb Analyst Akash Gupta in einer am Montag vorliegenden Studie./ajx/he