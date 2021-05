Aktie in diesem Artikel Knorr-Bremse 104,25 EUR

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Knorr-Bremse von 107 auf 108 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Akash Gupta passte seine Schätzungen in einer am Montag vorliegenden Studie an das gute erste Quartal des Herstellers von Bremssystemen an. Nach der bis dato im laufenden Jahr unterdurchschnittlichen Kursentwicklung erscheine die Aktie zwar günstig bewertet, aufgrund der Risiken für das Zuggeschäft in China und der Belastungen für den Truck-Bereich durch die Halbleiterknappheit rechnet Gupta aber nicht mit Kurstreibern./ag/ck