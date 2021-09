Aktie in diesem Artikel Knorr-Bremse 98,58 EUR

0,67% Charts

News

Analysen

Knorr-Bremse 98,58 EUR 0,67% Charts

News

Analysen Hier für 0 € handeln

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Knorr-Bremse von 112 auf 108 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Der Gegenwind halte sowohl im Nutzfahrzeug- als auch im Schienengeschäft an, schrieb Analyst Akash Gupta in einem am Montag vorliegenden Ausblick auf den Quartalsbericht Mitte November. Er kappte seine Schätzungen für den Bremsenhersteller bis ins kommende Jahr etwas./ag/tih