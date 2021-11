Aktie in diesem Artikel Knorr-Bremse 94,56 EUR

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Knorr-Bremse von 108 auf 102 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Akash Gupta kappte in einer am Dienstag vorliegenden Studie seine Schätzungen für 2022, nachdem erste Signale unter den Erwartungen gelegen hatten. Dies sei ein fruchtbarer Boden für den Kapitalmarkttag am 29.November, an dem Ziele bis 2025 vorgelegt werden./ag/jha/